Dedura supera Virtanen e fa la storia a Tampere: è il primo 2008 a vincere un titolo Challenger

Una domenica speciale per Diego Dedura-Palomero. Il tedesco ha trionfato al Challenger 75 di Tampere, superando il beniamino di casa Otto Virtanen e diventando così il 2008 più giovane a trionfare nella categoria. Tre teste di serie piegate nel corso di tutto il torneo, già favoloso, ma impreziosito da una finale combattuta, dove il giovane talento teutonico ha anche dimostrato di aver la giusta sfrontatezza per affrontare i momenti più difficili. Contro il pubblico, tutto per Virtanen, e contro un avversario ben più preparato di lui, Dedura ha mostrato tutte le sue qualità ed è riuscito a imporsi con autorità. Spalle larghe e testa alta già a 18 anni.

Da lunedì 27 luglio sarà numero 197 del mondo e, grazie al successo nella cittadina finlandese, si è assicurato il pass per giocare le prime qualificazioni Slam della sua carriera. Allo US Open, infatti, il tedesco andrà a caccia del tabellone principale, cercando di bruciare ulteriormente le tappe, più di quanto già non abbia fatto. Un anno dopo la sua discussa prima vittoria ATP al ‘500’ di Monaco contro Denis Shapovalov, Dedura ha messo in bacheca il suo primo titolo Challenger, per il tanto atteso trampolino di lancio per il grande tour.