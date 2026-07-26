WTA 250 Amburgo 2026: Korpatsch vince in casa, Bondar perde di nuovo in finale

Una tennista di Amburgo trionfa al WTA 250 di Amburgo 2026: la settimana da favola di Tamara Korpatsch culmina nella vittoria in finale contro Anna Bondar 6-3 6-3 in 1 ora e 27 minuti. Un successo che sembra scritto nel destino: Korpatsch arriva in finale con due rimonte e due ritiri delle avversarie. Spicca la vittoria ai quarti sulla testa di serie numero 2 del torneo, Anhelina Kalinina. La tedesca allunga subito nel primo set con un break che la porta sul 2-0, ma Bondar recupera momentaneamente. Un nuovo allungo della tennista di casa la porta sul 5-3 e servizio, chance che Korpatsch sfrutta brillantemente per chiudere il set. Nel secondo parziale basta un solo break per chiudere la pratica e vincere il titolo di Amburgo.

Secondo titolo in carriera per Korpatsch, il primo della carriera sul rosso. Grazie a questo risultato, la 31enne entrerà in Top 50 per la prima volta, ritoccando abbondantemente il proprio best ranking (71). Seconda finale per lei nel corso del 2026 dopo quella persa al WTA 250 di Ostrava contro Katie Boulter a cui si aggiunge quella del WTA 125 di La Bisbal (sconfitta contro Daria Kasatkina). Una stagione che però nei tornei più prestigiosi è stata avara di soddisfazioni per la classe ’95. Per Bondar, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva nella finale del WTA 250 di Amburgo: nel 2025 perse contro Lois Boisson. Ciononostante rientra tra le migliori 80 giocatrici del mondo e scongiura l’uscita dalla Top 100.