Sconfisse Alcaraz, ora è fuori dalla Top 1000: l’ex prospetto Kodat riparte dai college

Toby Kodat è nato il 13 gennaio 2003, è stato numero 308 del ranking ATP ed è riuscito a sconfiggere Carlos Alcaraz al Roland Garros Junior 2019. Prima di passare al professionismo ha toccato la quarta posizione mondiale Junior ed era considerato un grandissimo prospetto per il tennis statunitense, tanto che assieme a Martin Damm ha costituito il più giovane doppio maschile a vincere un match allo US Open (2019). La carriera di Kodat però non è mai decollata, rallentata da numerosi infortuni. L’ultimo acciacco fisico risale all’estate del 2025 e lo ha tenuto lontano dai campi fino a novembre.

Un nuovo inizio

Non gioca un torneo ufficiale dall’ITF M15 di Lima 3 nel dicembre 2025 ed è scivolato alla posizione numero 1195 del ranking. Così è arrivata una decisione in controtendenza rispetto a quanto fanno molti tennisti: Kodat è passato dal professionismo al tennis universitario firmando con la NC State University. Alcuni dei tennisti a stelle e strisce, infatti, crescono nei college e poi passano al professionismo. Uno degli ultimi prodotti del sistema universitario è Michael Zheng che ha superato le qualificazioni in tre Slam su tre nel corso dei primi sette mesi del 2026.

Kodat torna nell’universo dei college in cerca di continuità, una scelta inattesa per un giocatore che nell’estate del 2024 vinceva in poco più di 30 giorni 2 ITF e sembrava lanciato verso una scalata definitiva. In carriera ha vinto un altro titolo ITF (M15 Antalya 2021) e ha giocato anche una finale Challenger a Liberec 2o23. Il ritorno al tennis collegiale, inoltre, comporta il tetto massimo dei $10.000 di guadagni annui, fatto che aveva portato anche alla polemica di Zheng relativamente al montepremi dell’Australian Open.

Un nuovo inizio dunque che sembra lontano anni luce da quella finale al Roland Garros Junior 2019. Il classe 2003 di Bradenton perse contro Holger Rune, a dimostrazione del grandissimo potenziale a disposizione dello statunitense. Chissà che la scelta di fare un passo indietro e tornare al college non possa aiutare Kodat a ritrovare il suo tennis,