João Fonseca: “I piccoli fallimenti sono stati i miei più grandi insegnamenti”

João Fonseca continua a stupire non solo in campo, ma anche fuori. Intervenuto all’Expert XP di San Paolo, il giovane talento brasiliano ha raccontato alcuni aspetti del proprio percorso di crescita, soffermandosi soprattutto sull’importanza degli ostacoli incontrati lungo la strada.

“I piccoli fallimenti sono stati i miei più grandi insegnamenti”, ha spiegato il classe 2006, sottolineando come ogni sconfitta o momento difficile gli abbia permesso di migliorare e maturare, sia come tennista che come persona. Un messaggio che riflette la mentalità con cui Fonseca ha costruito la propria rapida ascesa nel circuito ATP.

Il brasiliano ha inoltre ricordato quanto velocemente sia cambiata la sua carriera negli ultimi anni. Dai tornei junior al circuito maggiore, passando per i primi successi ATP e l’ingresso tra i migliori giocatori del mondo, tutto è avvenuto in tempi molto rapidi. Una crescita che lo ha costretto ad adattarsi in fretta alle nuove responsabilità e all’attenzione mediatica.

Nonostante la giovane età, Fonseca ha ribadito di non voler modificare il proprio approccio quotidiano. Il focus resta sul lavoro, sulla disciplina e sul miglioramento costante, senza lasciarsi distrarre dai risultati o dalle aspettative esterne. Per il diciannovenne carioca, infatti, il successo è la conseguenza di un processo fatto di pazienza, resilienza e della capacità di imparare anche dai momenti meno positivi.