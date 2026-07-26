Montepremi e Punti

Montepremi Atp Washington 2026: prize money, punti per il ranking

Redazione
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Lorenzo Musetti - Foto Phamai Techaphan:Shutterstock

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Washington 2026, evento in programma dal 27 luglio al 2 agosto. Il circuito maschile abbandona definitivamente la terra rossa e vola negli States per il primo appuntamento di questa estate nordamericana sul cemento. Nella capitale degli States torna anche in campo Lorenzo Musetti dopo circa due mesi di assenza per infortunio. Presente anche Matteo Arnaldi, mentre è giunto il forfait di Mattia Bellucci, ancora ai box dopo il ritiro di Wimbledon. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP dell’Atp 500 di Washington.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 500 WASHINGTON 2026

PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 67.655(100 punti)

SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)

FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)

VINCITORE –$ 461.835 (500 punti)

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