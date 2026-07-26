Halys, il titolo arriva a 29 anni: è il quarto francese più anziano a conquistare un torneo ATP

La settimana perfetta di Quentin Halys a Kitzbühel gli ha regalato il primo titolo ATP della carriera, un traguardo inseguito a lungo e arrivato a 29 anni e 272 giorni. In finale il francese ha superato Alexander Bublik, completando un percorso semplicemente impeccabile.

Per alzare il trofeo, Halys non ha infatti perso nemmeno un set, eliminando nell’ordine Laslo Djere, Valentin Vacherot, Mariano Navone, Yannick Hanfmann e infine Alexander Bublik. Un cammino di altissimo livello, impreziosito da vittorie contro avversari particolarmente ostici e da un tennis estremamente solido per tutta la settimana.

Il successo in Austria, oltre al valore sportivo, lo fa entrare anche in una particolare classifica del tennis francese. Halys è infatti diventato il quarto giocatore francese più anziano a conquistare il suo primo titolo nel circuito maggiore. Davanti a lui soltanto Nicolas Mahut, che inaugurò il proprio palmarès a 31 anni e 152 giorni, Anthony Dupuis (30 anni e 356 giorni) e Adrian Mannarino (30 anni e 352 giorni). Alle sue spalle, invece, scivola Julien Boutter, che aveva conquistato il primo trofeo ATP a 29 anni e 8 giorni.

Un dato che racconta alla perfezione il percorso di Halys, giocatore che in carriera ha dovuto convivere con alti e bassi, ma che non ha mai smesso di credere nelle proprie qualità. Dopo anni trascorsi tra Challenger e circuito maggiore, il francese è riuscito finalmente a trasformare il suo enorme potenziale in un titolo ATP, coronando una delle settimane più belle della sua carriera.