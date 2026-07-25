Tabellone WTA 500 Washington 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Cocciaretto

Il tabellone e tutti gli accoppiamenti del WTA 500 di Washington 2026, torneo in programma dal 27 luglio al 2 agosto sul cemento del circolo statunitense. Prosegue lo swing sul duro, che ad agosto entrerà nel vivo con i 1000 di Montréal e Cincinnati e si chiuderà con lo Us Open a cavallo tra fine agosto e metà settembre. L’unica azzurra in tabellone è Elisabetta Cocciaretto, che avrà un esordio per nulla morbido con la danese Clara Tauson. Possibile secondo turno con la testa di serie numero 8 Emma Navarro. Guida il seeding Jessica Pegula, seguita da Elina Svitolina, Naomi Osava e Diana Shnaider. C’è anche Venus Williams, in tabellone grazie a una wild card.
PARTE ALTA
(1) Pegula bye
Frech vs Li
Tjen vs (Q)
(Q) vs (5) Kalinskaya
(4) Shnaider bye
Venus Williams vs Potapova
(Q) vs Xinyu Wang
Samsonova vs (6) Keys
PARTE BASSA
(8) Navarro vs Kenin
Cocciaretto vs Tauson
Krueger vs Boulter
(3) Osaka bye
(7) Fernandez vs Linette
Eala vs Zheng
Bucsa vs (Q)
(2) Svitolina bye