ATP 250 Estoril 2026, Darderi si arrende in rimonta: Blockx sfiderà Van Assche per il titolo

Luciano Darderi si arrende in semifinale all’ATP 250 di Estoril 2026. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, ha ceduto ad Alexander Blockx, quarto favorito del seeding, con il punteggio di 5-7 7-6(1) 7-6(5). Per Luciano sfuma la seconda finale consecutiva dopo quella persa a Bastad per mano di Andrey Rublev e la terza stagionale dopo quella vinta sulla terra di Santiago. Contro Luca Van Assche, che ha vinto il derby contro Hugo Gaston con lo score di 6-4 7-5, Blockx proverà a conquistare il suo primo titolo a livello di circuito maggiore.

LA PARTITA

Dopo una partenza in salita, con il break subito nel primo game, Darderi riesce a riequilibrare il punteggio e a portarsi anche avanti sul 3-1. Blockx si rifà sotto però e sul 5-4 si procura la chance di servire per il set. La reazione di Darderi, ancora una volta, non si fa attendere e con una serie di tre game consecutivi, l’italo-argentino mette le mani sul parziale d’apertura. Quando sembrava ormai tutto fatto per il successo, con Darderi avanti 5-3 nel secondo, Blockx prima rimette tutto in discussione e poi, imponendosi al tie-break, porta la partita al terzo. Al termine di un set decisivo ancora ricco di emozioni, con l’azzurro che si era trovato ancora avanti di un break, il tie-break finale premiato di nuovo Blockx che la spunta per 7 punti a 5 dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-4.