W75 Vacaria 2026: match folle, racchetta vola fuori dal campo e sedia dell’arbitro calciata (VIDEO)

Daria Egorova (487 WTA) e Martina Capurro Taborda (242 WTA) si sono sfidate nei quarti di finale del W75 di Vacaria 2026, con il successo finale di Egorova per 6-4 6-4. La partita però è rimbalzata su molti canali social per il comportamento tutt’altro che irreprensibile tenuto da entrambe le giocatrici. Nel corso dello stesso match, infatti, una racchetta è stata lanciata violentemente e poi la sedia dell’arbitro è stata calciata.

Il primo episodio si è verificato sul 4-3 40-40 e servizio per la giocatrice russa. Dopo aver sbagliato la misura di un rovescio che ha offerto una palla del contro-break a Capurro Taborda, Egorova ha perso la testa voltandosi e lanciando con forza la racchetta verso l’esterno del campo. Stando a quanto scritto dall’argentina su Instagram, l’attrezzo scagliato avrebbe colpito una persona.

La reazione e la storia sui social

A questo primo episodio sopra le righe se n’è collegato un secondo. Immediatamente dopo il match point, ancor prima di stringere la mano alla propria avversaria, Capurro Taborda si è diretta verso la sedia dell’arbitro e l’ha calciata violentemente. Dopodiché ha iniziato a sbraitare all’indirizzo dell’umpire allontanandosi dalla sedia. Sui social poi ha provato a spiegare i motivi della sua reazione spropositata. Capurro Taborda, infatti, ha scritto: “Pensavo che non avrei mai dovuto fare una cosa del genere, chi mi conosce sa che non pubblico mai nulla, non esprimo opinioni e non parlo di niente”.

Secondo la ricostruzione dei fatti della tennista argentina, la sua avversaria scagliando la racchetta “ha colpito in pieno una persona all’esterno del campo, che per di più era un arbitro. Questo, in qualsiasi torneo, porta alla squalifica diretta“. L’ex Top 200 ha proseguito così: “La giustificazione dell’umpire è stata che il gesto non era intenzionale e non ha causato grossi danni”. La nota di Capurro Taborda si è conclusa chiedendo giustizia: “Sono devastata e spero che l’ITF faccia qualcosa a riguardo, manderò tutto quello che c’è da mandare affinché si prenda un provvedimento”. Nella storia successiva l’argentina ha postato il video del momento in cui Egorova ha lanciato la racchetta, in nessuno di questi contenuti Capurro Taborda si è scusata per la propria reazione.