Federer visita il Rafa Nadal Museum nel segno dei Big Three (VIDEO)

Roger Federer è tornato alla Rafa Nadal Academy per visitare il Rafa Nadal Museum, dove è stata allestita una stanza dedicata proprio ai Big Three. Il museo voluto dal campione spagnolo, infatti, è stato recentemente rinnovato. La sala mette in mostra alcuni cimeli autentici donati non solo dal padrone di casa, ma anche dallo stesso Federer e da Novak Djokovic. Il maiorchino e lo svizzero si sono incrociati in campo ben 40 volte, con 24 successi per Nadal e 16 per Federer. In queste quaranta occasioni si sono contesi ben nove titoli del Grande Slam. Per questo la visita di Federer al museo dell’eterno rivale assume una valenza ancor più simbolica.

L’8 volte vincitore di Wimbledon si è complimentato per l’allestimento: “È davvero fantastico, c’è un lavoro enorme dietro a tutto ciò ed è davvero molto emozionante“. Federer ha ammesso di essere rimasto notevolmente colpito dall’evoluzione del Rafa Nadal Museum: “Mi ricordo com’era all’inizio, ora è spettacolare. Tutta la squadra di Rafa ha fatto un lavoro stupendo, congratulazioni“. Una visita colma di ammirazione che dimostra ancora una volta il bel rapporto mantenuto dalle due leggende del tennis fuori dal campo e che riporta alla mente l’iconico scatto della Laver Cup 2022. In quell’occasione, al termine dell’ultima partita in carriera di Roger, i due si presero per mano in panchina scoppiando in lacrime.