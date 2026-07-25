Noskova e Muchova in visita dal Presidente ceco Pavel (VIDEO)

Linda Noskova e Karolina Muchova si sono ritrovate due settimane dopo la storica finale di Wimbledon 2026 e hanno fatto visita al Presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel. Le due giocatrici si sono presentate al Castello di Praga con i due trofei, quello d’oro per la vincitrice Noskova e il piatto d’argento per Muchova. “Siete motivo di enorme orgoglio per tutto il Paese e fonte d’ispirazione per i giovani” ha detto Pavel alle tenniste ceche, che a Londra sono entrate nella leggenda della Repubblica Ceca. Grandi sorrisi per Noskova e Muchova, che a Church Road hanno confermato il grande rapporto tra il movimento femminile ceco e i prati britannici.