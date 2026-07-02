Wimbledon 2026: de Minaur non sbaglia, Mannarino ko in tre set

Alex de Minaur batte Adrian Mannarino per 6-3 6-2 6-2 nel secondo turno di Wimbledon, guadagnando così il passaggio alla sfida successiva. L’australiano non spreca eccessive energie e chiude la pratica velocemente, non lasciando spazi di manovra al proprio avversario, se non per qualche ininfluente sbavatura. Un’alta percentuale di punti vinti al servizio e una praticità nel tenere bene a distanza il francese, gli permettono di superare il turno in maniera agevole. L’obiettivo primario del numero 6 del ranking sarà quello di superare i quarti di finale, così come nelle altre prove dello Slam. Nel percorso verso questo traguardo dovrà affrontare il vincente della sfida tra lo statunitense Zachary Svajda e il più insidioso su questa superficie Kamil Majchrzak, vincitore dell’ATP 250 di s’Hertogenbosch il mese scorso.