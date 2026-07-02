Wimbledon 2026: cosa aspettarsi dal secondo turno Berrettini Fils

Matteo Berrettini scenderà in campo sul Centrale di Wimbledon verso le 16,00 italiane contro Arthur Fils nel match valido per il secondo turno di quest’edizione del Major londinese. Gli ultimi mesi dell’azzurro sono stati incoraggianti, soprattutto dal punto di vista fisico. Nonostante lo stop nei quarti di finale del Roland Garros per un problema all’anca, nella partita con Matteo Arnaldi, il numero 51 del ranking mondiale ha trovato un’invidiabile continuità sotto questo punto di vista. I risultati, invece, parentesi parigina a parte, sono ben lontani da quelli degli anni d’oro, ma spiccano i successi su Alexander Bublik e Daniil Medvedev (doppio 6-0), rispettivamente nei Masters 1000 di Miami e Monte Carlo. Nei tornei dello Slam, però, Berrettini è un avversario sgradito da molti, data la possibilità, se in giornata, di dominare i proprio turni di battuta e colpire in modo micidiale con il dritto. Dal canto suo, Fils, testa di serie numero 20, sembra aver superato le diverse criticità fisiche che lo hanno attanagliato negli ultimi tempi e ha esordito alla grande con un netto 3-0 su Raphael Collignon.

Precedenti

Si tratterà del secondo appuntamento tra i due, dopo quello dell’ATP 500 di Tokyo nel settembre del 2024, quando ‘The Hammer’ fu costretto a ritirarsi per un infortunio agli addominali alla fine di un primo set combattuto e terminato al tie break, a favore del francese. Nella cornice in cui visse la sua giornata più importante a livello Slam, finale del 2021 persa contro Novak Djokovic, Berrettini potrebbe riaccendersi definitivamente, sulla sua superficie preferita e contro un avversario di alto rango, per raggiungere il terzo turno, traguardo che manca dal 2023.