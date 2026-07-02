Wimbledon 2026, Tien in ospedale dopo la partita con Fucsovics

Preoccupano le condizioni di Learner Tien. Il tennista statunitense, come testimoniato da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha infatti passato la notte in ospedale dopo la sconfitta rimediata per mano di Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(4) 6-3 al secondo turno di Wimbledon 2026.
Durante il match la testa di serie numero 16 del tabellone aveva accusato problemi di stomaco e chiesto prima l’intervento del fisioterapista per un trattamento alla zona degli addominali e poi quello del medico mangiando anche un pezzo di pane al cambio di campo del 3-2 nel quarto set.
Nell’immagine, scattata direttamente dal letto di ospedale, Tien ha in mano un panino del McDonald’s con tanto di patatine e crocchette sullo sfondo.