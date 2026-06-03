Challenger 125 di Perugia 2026: Cecchinato in quarti dopo il ritiro di Royer

Finisce prima del previsto la sfida di ottavi di finale al Challenger 125 di Perugia tra Valentin Royer e Marco Cecchinato, con il francese che si è ritirato all’alba del secondo set (6-3 3-0 ret.).

In un primo parziale equilibrato, con occasioni di break sia da una parte che dall’altra, a spuntarla è stato il tennista siciliano che, partito a handicap nel match, è riuscito a strappare la battuta al suo avversario per due volte consecutive. Cecchinato è stato bravo a conservare il vantaggio acquisito, salvando anche tre opportunità di controbreak per Royer nel settimo gioco, fase del match in cui il francese ha iniziato ad accusare problemi al bicipite femorale. La testa di serie numero uno allora, una volta compresa la gravità dell’infortunio, ha scelto di ritirarsi poco dopo l’inizio del secondo set.

Cecchinato accede quindi ai quarti di finale del torneo umbro e affronterà il vincente della sfida tra Chun Hsin Tseng e Timofey Skatov.