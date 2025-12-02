United Cup 2026: l’Italia esordirà il 4 gennaio contro la Svizzera

A poco più di una settimana dalla vittoria della Coppa Davis da parte del gruppo azzurro, ci si proietta già verso l’anno che verrà. Sono infatti usciti gli orari della United Cup 2026, torneo che aprirà la stagione per molti ed è l’occasione giusta per testare i miglioramenti della off-season.

La ripartenza del tennis italiano è fissata a Perth per il 4 gennaio alle ore 10 (orario italiano), e l’avversario da fronteggiare sarà la Svizzera. All’esordio Jasmine Paolini si troverà di fronte Belinda Bencic, mentre Flavio Cobolli avrà Stan Wawrinka. Il terzo incontro di giornata sarà il doppio misto, i cui protagonisti verranno però scelti solo all’ultimo.

Oltre gli elvetici, nel Girone C la Francia, proprio come nella passata edizione. La sfida è in programma per il 6 di gennaio, in un orario assai meno comodo del precedente, le tre del mattino italiane. Stavolta a rompere il ghiaccio sarà Cobolli con Arthur Rinderknech e, successivamente, Paolini se la vedrà con Louis Boisson, semifinalista a sorpresa dell’ultimo Roland Garros.

Il team Italia è completato da Andrea Vavassori, Sara Errani, Nuria Brancaccio e Andrea Pellegrino, e proverà a fare meglio del secondo posto ottenuto nella prima edizione.

SI PARTE IL 2 GENNAIO

La quarta edizione della United Cup andrà in scena dal 2 all’11 gennaio a Perth e Sydney, in Australia. Fino al 7 si svolgeranno i gironi, nella stessa data inizieranno i quarti di finale che si svilupperanno su tre giorni, il 10 le semifinali e il giorno successivo la finale. Oltre gli azzurri, i più accreditati alla vittoria finale sono Stati Uniti, Polonia e Germania, con la squadra a stelle e strisce vincitrice nel 2023 e 2025, mentre i tedeschi nel 2024. I primi possono contare su giocatori del calibro di Taylor Fritz e Coco Gauff, i secondi sull’esperienza di Alexander Zverev e il talento di Eva Lys. I polacchi, dopo due finali perse, tenteranno di agguantare il trofeo soprattutto grazie a Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.