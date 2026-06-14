Andrea Petkovic: “Mi ha dato fastidio tutta l’importanza riservata al ritorno di Serena Williams”

Ha fatto, e non poco, rumore il ritorno in campo di Serena Williams. La 23 volte campionessa Slam è tornata protagonista sull’erba del WTA 500 del Queen’s in doppio al fianco di Victoria Mboko riuscendo anche a vincere la partita di esordio prima di doversi ritirare a causa dell’infortunio subito dalla compagna durante il suo match di singolare.

Ma se in molti attendevano il ritorno di Serena, c’è anche chi non ha gradito la troppa attenzione mediatica rivolta alla notizia. Si tratta di Andrea Petkovic, ex numero 9 del mondo, che nel podcast ‘Becker Petkovic‘, condotto insieme a Boris Becker, ha sottolinato: “Mi ha dato fastidio. Stavo conducendo un programma sulla CNN e il giorno in cui hanno annunciato il ritorno di Serena, volevano che iniziassi la trasmissione parlando di questo. Mi sono rifiutata. Ho detto loro che subito dopo si sarebbe svolto un torneo del Grande Slam (al Roland Garros, ndr) e che i giocatori stavano soffrendo per il caldo. Mi sono rifiutata di iniziare la trasmissione con quell’argomento“.

L’ex giocatrice tedesca ha poi aggiunto: “Serena è una vera leggenda, ma finché è in corso un torneo importante, non inizierò la trasmissione parlando di lei. Ho visto la sua partita di doppio e devo dire che è stata fantastica. Serviva a 190 km/h. Lo stadio era pieno, tutti i biglietti esauriti. Se riuscisse a replicare quella prestazione in singolare, io non ci riuscirei mai, ma tanto di cappello a lei“.