Sinner, dedica speciale a Kimi Antonelli dopo il trionfo a Indian Wells

Ventiquattro ore da sogno per lo sport italiano grazie a Jannik Sinner e Kimi Antonelli. Dopo il primo storico trionfo in carriera del giovane pilota azzurro della McLaren, è arrivato il primo trionfo in carriera nel Masters 1000 di Indian Wells del talento altoatesino. Proprio quest’ultimo ha scritto sulla telecamera “Grande Kimi” dopo aver sconfitto in due tie-break Daniil Medvedev. Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha poi dichiarato: “È stato un giorno speciale per l’Italia. Sono un grande appassionato di Formula 1 e avere un giovane pilota che porta l’Italia al vertice è fantastico. Bravo Kimi“.