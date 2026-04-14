Masters 1000 Madrid 2026, Lopez fa chiarezza: “Allenamenti al Bernabeu volontari e privati”

Con il Masters 1000 di Madrid alle porte (22 aprile – 3 maggio), il codirettore ed ex tennista spagnolo Feliciano Lopez, insieme al presidente e amministratore delegato del torneo, Gerard Tsobanian, ha voluto esporre le novità riguardanti la competizione, chiarendo la diatriba sugli allenamenti privati al Bernabéu.

L’ex numero 12 del mondo — a margine della presentazione dell’accordo di sponsorizzazione con “Rodilla” — è stato subito trasparente nell’evidenziare le differenze tra le sessioni private di allenamento presso il Bernabéu e gli allenamenti presso la Caja Mágica: “Gli allenamenti lì sono privati (Bernabéu, ndr). I giocatori potranno continuare ad allenarsi alla Caja Mágica. La gente pensava che non avrebbe più potuto vederli allenarsi alla Caja Mágica, ma non è così: semplicemente, se vogliono andare al Bernabéu potranno farlo in modo riservato. Sono circolate informazioni che non corrispondono al messaggio che volevamo trasmettere — ha spiegato lo spagnolo —. Il nostro Tennis Garden è qualcosa di molto rappresentativo del torneo: con un biglietto normale hai accesso a tutte le partite e agli allenamenti in quella zona. La gente pensava che stessimo togliendo questo privilegio e che i giocatori sarebbero andati in massa ad allenarsi al Bernabéu, ma non è così”.

Tra le tante sorprese del Masters iberico c’è anche l’ingresso in direzione della due volte campionessa Slam Garbine Muguruza. A tal proposito, Tsobanian ha dichiarato: “L’uguaglianza non è una moda, ma una necessità per rispettare i generi e garantire la stessa presenza nel torneo, che già esiste. Le tenniste ricevono gli stessi premi dal 2009 e ora aggiungiamo un’ex campionessa alla nostra organizzazione”.