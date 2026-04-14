Tomic diventa papà: nascita a sorpresa annunciata sui social

“Il segreto più bello che abbiamo mai custodito”, scrive Keely Hannah, compagna di Bernard Tomic, che la domenica di Pasqua ha annunciato tramite un post su Instagram la nascita della figlia Astara Aurelia Tomic.

Il tennista australiano e la sua fidanzata hanno deciso di tenere nascosta la notizia e sono usciti allo scoperto all’improvviso, dando la grande novità al pubblico. Insieme dal 2022, i due non hanno mai avuto una vita facile sotto i riflettori. Dopo la litigata, ripresa in diretta al secondo turno del Challenger 75 di Little Rock nel 2024 — che ha costretto l’australiano al ritiro dal match — la coppia ha preferito mantenere maggiore riservatezza e tenere segreta anche la nascita della piccola Astara.

Chissà se, con la spinta di essere appena diventato papà, Tomic (attualmente n. 191 ATP) possa finalmente tornare in Top 100.