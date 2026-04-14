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ATP 500 Monaco 2026: Darderi parte bene, battuto Zhang in tre set

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
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Darderi
250720 Luciano Darderi of Italy competes in the singel final tennis match during day 8 on July 20, 2025 in Båstad. Photo: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0849 tennis atp 250 nordea open bbeng (Photo by MATHILDA SCHULER/Bildbyran/Sipa USA)

Buona la prima per Luciano Darderi all’ATP 500 di Monaco di Baviera. L’azzurro supera Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-1 in 2 ore e 9 minuti, iniziando nel migliore dei modi il suo percorso nel torneo. Testa di serie numero 6 e chiamato a difendere i quarti di finale dello scorso anno, Darderi affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Justin Engel e Vit Kopriva.

Dopo un primo set combattuto, in cui Zhang mette a segno 11 ace senza però riuscire a concretizzare le occasioni avute, il cinese riesce a rientrare nel match nel secondo parziale, riportando l’incontro in perfetto equilibrio. Nel set decisivo, però, emerge la maggiore solidità di Darderi, che prende il controllo degli scambi e chiude il match strappando due volte il servizio all’avversario.

Per l’italo-argentino si tratta comunque di un avvio di stagione su terra battuta non semplice: su quattro partite giocate in tre tornei è arrivata soltanto la seconda vittoria. Guardando al prosieguo del tabellone, tra i possibili avversari più insidiosi nel suo quarto spicca Flavio Cobolli, testa di serie più vicina, in quello che potrebbe diventare un interessante incrocio tutto italiano nelle fasi avanzate del torneo.

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