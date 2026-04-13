Tiriac: “Sinner? Vincerà 20 Slam e batterà il record di Federer a Wimbledon”

L’ex tennista rumeno Ion Tiriac, intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento, ha parlato della vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Tiriac non solo ha tessuto le lodi di Jannik, ma ha anche profetizzato i suoi successi futuri. “Basta che abbia qualcuno vicino che lo aiuti con la programmazione e può arrivare agevolmente sopra ai 20 Slam“ ha detto. L’ex tennista, inoltre, ha aggiunto: “Secondo me può anche battere il record di otto successi a Wimbledon stabilito da Federer“.

“Sinner ha vinto e può vincere ancora sulla terra. Già l’anno scorso è stato vicinissimo a vincere il Roland Garros, spero di vedere un’altra finale tra lui e Carlos a Parigi perché se lo meritano” ha aggiunto il vincitore del Roland Garros in doppio nel 1970, riconoscendo anche il valore di Carlos Alcaraz. Tuttavia, il rumeno ha un’opinione molto precisa sul duello tra Sinner e Alcaraz: “Sono passati 50 anni da quando Rod Laver ha fatto il Grande Slam, è tempo che qualcuno lo faccia. Io spero sia Sinner, tra lui e Alcaraz credo abbia più possibilità di riuscirsi, per questo dovendo scegliere dico Jannik“.

Valore economico

Oltre che ex atleta professionista, Tiriac è anche il primo rumeno ad essere stato inserito nella lista dei miliardari di Forbes. A proposito di conti economici ha detto: “Sinner vale più del doppio di un giocatore di calcio, almeno 1o0 milioni all’anno. Può trascinare l’intero movimento italiano ed è tempo che l’Italia abbia uno Slam”.