Roddick difende Zverev: “Il suo valore non dipende solo dagli Slam”

Ancora una volta Andy Roddick ha regalato spunti interessanti nel suo podcast “Served”. Questa volta si è espresso su Alexander Zverev, difendendolo da chi lo valuta solo ed esclusivamente per gli insuccessi nei Grandi Slam. Ad oggi, infatti, il tedesco ha disputato tre finali nei grandi Major senza riportare alcuna vittoria. Roddick però non ci sta.

“È brutto che tutta la sua carriera venga definita dal fatto di riuscire o meno a battere Alcaraz e Sinner due volte di fila in uno Slam e di riuscire a vincerne uno”. L’ultimo statunitense a conquistare lo US Open ha tessuto le lodi di Zverev così: “È un giocatore fenomenale, il suo palmarès è eccezionale”. Roddick non solo ha difeso l’attuale numero 3 del mondo, ma gli ha anche dato qualche consiglio di gioco senza nascondere il suo risentimento per il pensiero comune: “La gente dice che dovrebbe mettere di più i piedi dentro al campo e colpire il dritto in modo più piatto, ma con la sua tecnica questa non è un’opzione”.

Per l’ex giocatore statunitense la soluzione potrebbe essere la seguente: “Aggredire ed attaccare la seconda di servizio, usare un po’ di più il serve and volley: fare cose per cui ogni punto non passi dal dover scegliere la pala giusta e dover fare qualcosa di scomodo per tre o quattro colpi consecutivi”. Ha proseguito parlando anche di aggressività: “Penso ad un’aggressività più diretta, quasi forza bruta, con cui scegli fin dalla prima palla di giocare in un certo modo e poi, all’improvviso, il tuo gioco diventa molto più efficace”.