Challenger 50 Liege 2026: Giustino conquista la finale, Damas regolato in due set

Lorenzo Giustino è in finale al Challenger 50 di Liege 2026. Il 34enne napoletano regola in 2 ore e 8 minuti lo spagnolo Miguel Damas (n. 280 ATP) con il punteggio di 7-6(3) 6-3 e conquista la settima finale Challenger della carriera, un traguardo che mancava da ottobre 2025 quando trionfò nel 50 di Monastir. Un’altra settimana più che positiva per l’azzurro che, dopo aver incassato ben cinque sconfitte consecutive tra maggio e giugno − compresa l’uscita al primo turno delle qualificazioni di Wimbledon −, aveva raggiunto la semifinale anche nel Challenger 50 di Troyes, prima di perdere in due set dallo svizzero Kilian Feldbausch.

Non comincia nel migliore dei modi Lorenzo che subisce il break nel primo game dell’incontro, immediatamente recuperato. Da quel momento, l’italiano al servizio non concede più nulla allo spagnolo, sempre sotto pressione in battuta. Al tie-break non c’è storia: Giustino, sotto 3-2, vince 5 punti consecutivi per chiudere il parziale. Nel quarto game del secondo set, Lorenzo annulla 3 palle break, poi strappa il servizio all’avversario in quello successivo, prima di archiviare la pratica nel nono gioco con un altro break.

All’ultimo atto del torneo belga, il numero 228 del mondo affronterà il vincente dell’altra semifinale che vede la terza testa di serie e padrone di casa Kimmer Coppejans (n.222 ATP) sfidare il tedesco Florian Broska (n.353 ATP).