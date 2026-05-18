NewsRoland Garros

LIVE – Roland Garros 2026: pioggia su Parigi, match interrotti e posticipata Cecchinato-Houkes

Redazione
By Redazione
1 Min Read
ROLAND GARROS
Roland Garros - Foto Ray Giubilo Photo © Ray Giubilo

È arrivata la pioggia, sui campi del Roland Garros durante lo svolgimento del primo turno di qualificazioni. Slitta l’inizio di Cecchinato-Houkes. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

AGGIORNAMENTO 13.25 – Ha smesso di piovere, gli addetti ai lavori iniziano a rimuovere l’acqua dai teloni.

AGGIORNAMENTO 13.12 – Nessun match in programma sullo Chatrier (dotato di copertura), si gioca solo sul Suzanne Lenglen, altro campo con il tetto retrattile. In corso Chwalinska-Rame.

AGGIORNAMENTO 13.10 – Il gioco non riprenderà prima delle 13.45.

AGGIORNAMENTO 13.05 – Il match tra Cecchinato e Houkes è in programma sul Campo 13, al momento si attende a causa della forte pioggia sulla capitale francese.

AGGIORNAMENTO 13.01 – La pioggia è visibilmente aumentata, tutti i match sono stati interrotti

AGGIORNAMENTO 13.00 – Gli spettatori abbandonano i campi secondari per cercare riparo dalla pioggia

AGGIORNAMENTO 12.58 – La pioggia aumenta, altri match si stanno fermando

AGGIORNAMENTO 12.55 – Il campo 13 è totalmente coperto dai teloni

 

 

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS