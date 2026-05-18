Sinner: 72 settimane da numero 1 del mondo, eguagliato Edberg e la Top ten si avvicina

Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner è entrato nella 72esima settimana da numero uno del mondo. L’altoatesino, con il successo al Foro Italico, ha aumentato il divario in classifica ATP su Carlos Alcaraz e ha raggiunto Stefan Edberg all’undicesimo posto della graduatoria dei tennisti con più settimane in vetta al ranking mondiale.

Fino a quando Sinner può restare numero uno

Con l’infortunio di Carlos Alcaraz, che non potrà difendere il titolo al Roland Garros, Sinner può attrezzare una vera e propria fuga in classifica ATP. L’altoatesino è già certo di rimanere in vetta al ranking mondiale almeno fino a dopo Wimbledon. L’aggancio alla Top 10 è dunque sicuro, con l’azzurro che raggiungerà le 80 settimane di Lleyton Hewitt il 13 luglio.

Togliendo il bottino del 2025 raccolto tra il Roland Garros e Wimbledon, Sinner avrebbe virtualmente 11.400 punti, Alcaraz 8.160. Dunque Jannik può contare su un cuscinetto di 3240 punti, un vantaggio che Alcaraz nella stagione sull’erba non può colmare. Senza considerare che l’azzurro scenderà ovviamente in campo a Parigi. Il divario con lo spagnolo è destinato ad aumentare e le probabilità di arrivare anche fino a dopo lo Us Open da numero uno sono elevate. Con l’ingresso in Top 10 sicuro, per la nona piazza di Andre Agassi, Sinner dovrebbe chiudere la stagione da n.1, arrivando alle 101 settimane dello statunitense nel mese di dicembre.

I tennisti con più settimane da numero uno