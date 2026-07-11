Wimbledon 2026: secondo titolo a Londra per Heliovaara/Patten, battuti in due set Arevalo/Pavic

Sono Harri Heliovaara e Henry Patten i campioni di Wimbledon 2026 nella specialità del doppio. Il finlandese e il britannico, teste di serie numero 1 del tabellone, hanno superato con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3) in 1 ora e 40 minuti la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, prendendosi la rivincita dopo la finale persa all’ATP 500 del Queen’s dello scorso giugno proprio contro il salvadoregno e il croato. Si tratta del 13esimo titolo per Heliovaara e Patten, insieme in pianta stabile dal 2024, il terzo Slam dopo i trionfi nell’edizione del 2024 del Major londinese e l’Australian Open 2025. Per quanto riguarda il 2026, il finlandese e il britannico salgono a quota 5 in stagione dopo i successi nell’ATP 250 di Adelaide, nei 500 di Doha e Dubai e nel Masters 1000 di Madrid.