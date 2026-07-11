Wimbledon 2026: Sinner si allena in vista della finale (VIDEO)

A poco più di 24 ore dall’ultimo atto di Wimbledon 2026, il numero 1 del mondo Jannik Sinner sta svolgendo l’allenamento sul Campo 1. Come si può notare da un video pubblicato da SkySport, l’azzurro si sta allenando con due sparring partner in vista del match contro Alexander Zverev, proprio com’era accaduto prima della semifinale. Scambi da fondo e discese a rete per Jannik che, contro il tedesco, giocherà per difendere il titolo vinto lo scorso anno a Londra, per quello che sarebbe il quinto Slam della carriera e il sesto titolo stagionale dopo il 5 su 5 nei Masters 1000.

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