Mensik è il primo 2005 in semifinale in uno Slam, Sinner era stato il primo 2001

Con il successo su Joao Fonseca nei quarti di finale del Roland Garros, Jakub Mensik è diventato il primo tennista nato nel 2005 a raggiungere una semifinale in un torneo del Grande Slam. Il 20enne di Prostejov ha preceduto i pari annata Learner Tien e Martin Landaluce, anche loro del 2005. Dal 1980 sono due gli italiani che sono stati i primi a fare semifinale in uno Slam tra i giocatori nati nel loro stesso anno: per il 1992 Marco Cecchinato, con la semifinale al Roland Garros, mentre per il 2001 l’immancabile Jannik Sinner, con la semifinale centrata a Wimbledon nel 2023.

Musetti non è il primo 2002 e manca il 2004

Per il 2002 Lorenzo Musetti è stato preceduto da Ben Shelton (semifinale allo Us Open 2023), mentre manca all’appello il 2004: il più promettente è Arthur Fils, ma il francese sta vivendo stagione piene di problemi fisici. Del 2004 sono anche Ignacio Buse, peruviano entrato da poco in Top 50, ed Ethan Quinn, statunitense dotato di un ottimo servizio e appena dentro la Top 70. Vista la crescita esponenziale di Joao Fonseca e Rafael Jodar, è probabile che il 2006 possa battere il 2004 in questa speciale statistica.

I primi semifinalisti Slam per anno di nascita