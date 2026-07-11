Da luglio a settembre “Flying Racquets”, a Trieste la mostra fotografica di Ray Giubilo

Quarant’anni di tennis mondiale raccontati attraverso immagini capaci di fermare le emozioni in un millesimo di secondo. Dal 18 luglio al 20 settembre la Sala Leonor Fini del Magazzino 26, nel Porto Vecchio di Trieste, ospiterà “Flying Racquets”, la mostra fotografica di Ray Giubilo dedicata al tennis contemporaneo.

L’esposizione, realizzata da Triestebookfest in coorganizzazione con il Comune di Trieste e con il contributo della Fondazione CRTrieste, sarà inaugurata venerdì 17 luglio. Alle 17.30, nella Sala Luttazzi, Giubilo presenterà il volume “Flying Racquets”, pubblicato da Allemandi Editore, dialogando con l’inviato Rai Sebastiano Franco. A seguire la visita alla mostra, curata da Aldo Poduie.

Il titolo richiama uno dei gesti più riconoscibili del tennis: la racchetta che prende il volo nei momenti di rabbia, gioia o frustrazione. Un’immagine che sintetizza uno sport sospeso tra trionfo e sconfitta, esaltazione e delusione.

La mostra

Il percorso comprende oltre 60 fotografie di grande formato e centinaia di scatti digitali realizzati da Giubilo in quasi quarant’anni nei principali tornei internazionali. Tra i protagonisti Federer, Nadal, Serena Williams, Sampras, Djokovic, Alcaraz, Paolini e Sinner, insieme alle atmosfere, ai dettagli e alla tensione dei momenti decisivi.

Uno spazio particolare è riservato al passaggio dal tennis delle racchette di legno e delle divise bianche a quello moderno, più veloce e spettacolare. Alla fotografia si affianca “Terra Rossa”, la serie di Federica Ramani, realizzata fondendo la cera dell’encausto con la terra rossa prelevata dai campi. La mostra sarà visitabile gratuitamente il giovedì e nelle aperture speciali dalle 16 alle 20; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 20.