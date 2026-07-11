Wimbledon 2026, la favola di Karolina Muchova alla seconda finale Slam in carriera

Era da 5 lunghissimi anni che Karolina Muchova, giocatrice ceca attualmente n. 9 WTA, non riusciva a fare bene su erba. Infatti, l’ultimo grande risultato per lei su questa superficie, prima di Wimbledon 2026, erano i quarti di finale del 2021, eguagliando il risultato ottenuto nel 2019. Poi, dal 2022 al 2025, una striscia consecutiva di sconfitte al primo turno nello slam londinese. Infine, nel 2026, il grande ritorno: due titoli in stagione, a Doha (sul veloce) e a Bad Homburg. Quest’ultimo, col senno di poi, si è rivelato un’importante avvisaglia dei pericoli che la ceca avrebbe potuto rappresentare a Londra. Così è stato: proveniente da 6 vittorie consecutive a Wimbledon, che l’hanno portata fino alla finale, ha eliminato, tra le altre, avversarie del calibro di Naomi Osaka (la stessa giocatrice sconfitta, in finale, a Bad Homburg, anche se lì si giocò solo metà match per via del ritiro di Osaka nel secondo parziale) e di Coco Gauff, rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale.

L’ultima volta che Muchova fece finale slam fu anche la sua prima volta, quel Roland Garros 2023, dove sconfisse Aryna Sabalenka in semifinale e si arrese a Iga Swiantek in finale. Poi i problemi fisici al polso, con i quali ha dovuto lottare, riuscendo a far bene solo agli US Open, nel 2024 (semifinale) e nel 2025 (quarti di finale). Per il resto, mai andata oltre il secondo turno di un slam dal 2023 in avanti. Il 2026 dunque è un anno da favola per Muchova che, dopo gli ottavi in Australia, a Wimbledon si è guadagnata una finale tutta ceca contro la connazionale Linda Noskova, n. 12 WTA e contro la quale si pronostica un match tutt’altro che banale.