Domani a che ora si gioca Sinner-Zverev? Orario e diretta tv in chiaro finale Wimbledon 2026

Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo ha eliminato in semifinale Novak Djokovic, mentre il tedesco ha dominato la wild card Arthur Fery. Sotto gli occhi di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, Sinner andrà a caccia del primo Slam della stagione.

Quando si gioca Sinner-Zverev e dove seguirla in tv

Il match tra Sinner e Zverev andrà in scena domenica 12 luglio alle 17.00 ora italiana (16.00 ora locale) sul Campo Centrale..Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon. Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali: