Tennis in TV

Quando si gioca Sonego-Bellucci data, orario e diretta tv primo turno Challenger 175 Cagliari 2026

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France

Nel primo turno del Challenger 175 di Cagliari tornano in campo Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, ma stavolta da avversari. Entrambi reduci dalla sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Madrid, si ritrovano al Sardegna Open, per ritrovare ritmo fiducia e condizione di risultati in questa primavera europea. Non ci sono precedenti fra i due

QUANDO E A CHE ORA SONEGO-BELLUCCI

Il match tra Sonego e Bellucci andrà in scena mercoledì 29 aprile come terzo match dalle 12.00 sul campo centrale . La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS