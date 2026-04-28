Quando si gioca Sonego-Bellucci data, orario e diretta tv primo turno Challenger 175 Cagliari 2026

Nel primo turno del Challenger 175 di Cagliari tornano in campo Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, ma stavolta da avversari. Entrambi reduci dalla sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Madrid, si ritrovano al Sardegna Open, per ritrovare ritmo fiducia e condizione di risultati in questa primavera europea. Non ci sono precedenti fra i due

QUANDO E A CHE ORA SONEGO-BELLUCCI

Il match tra Sonego e Bellucci andrà in scena mercoledì 29 aprile come terzo match dalle 12.00 sul campo centrale . La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).