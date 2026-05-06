L’orario di Bellucci-Burruchaga: data e diretta tv primo turno Internazionali d’Italia 2026

Mattia Bellucci incontra Roman Andres Burruchaga nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio, reduce dal ko agli ottavi di finale del Challenger di Cagliari con Cadenasso, se la vedrà con il terraiolo argentino, protagonista di una grande cavalcata nell’ATP 250 di Houston qualche settimana fa.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Bellucci e Burruchaga andrà in scena giovedì 7 maggio sulla Bnp Paribas Arena come secondo match dalle 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).