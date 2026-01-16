Dove si vede l’Australian Open 2026 di tennis? La guida completa per vedere le partite, i prezzi e quale abbonamento streaming serve

Una nuova stagione tennistica ha preso il via e il primo Slam è già alle porte, ma dove potranno essere seguite le partite dell’Australian Open 2026? Ecco una guida completa in cui verranno illustrate tutte le opzioni disponibili per ottenere la visione del major Down Under che vede Jannik Sinner due volte detentore del titolo. Il main draw parte nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18, mentre domenica 1 febbraio si giocherà la finale maschile, preceduta il giorno prima da quella femminile.

DISCOVERY+

Da ormai alcuni anni Discovery detiene i diritti dello Slam australiano e Discovery+ è la piattaforma di riferimento. Abbonandosi potranno essere seguiti tutti gli incontri del torneo, senza perdersi neanche un punto, sia in diretta che on demand. Ogni campo ha copertura televisiva e quindi viene trasmesso, già dalle qualificazioni. Si può fare un abbonamento mensile al costo di 7,99€.

HBO MAX

Proprio questa settimana è arrivata in Italia e al suo interno la piattaforma possiede sia l’intrattenimento di serie tv/film HBO che lo sport di Discovery. Di conseguenza, anche in questo caso si vedranno tutte le partite del torneo, che è trasmesso integralmente. Il costo minimo dell’abbonamento mensile è di 8,99€: 5,99€ per il pacchetto intrattenimento base (con pubblicità) + 3€ per il pacchetto sport. Ci sono pi altre opzioni di abbonamento più costose che non includono pubblicità e offrono ulteriori servizi. Non ci si può abbonare solo allo sport.

I CANALI EUROSPORT SU DAZN E TIMVISION

Le due opzioni citate sono quindi le uniche per seguire integralmente l’evento. Ma per chi è già abbonato a Dazn o Timvision, o chi fosse interessato ad abbonarsi, queste due piattaforme ospitano una serie di canali Eurosport. Sono sei i canali a disposizione sui quali verranno trasmesse le partite. Non è quindi una copertura integrale del torneo che permette di vedere ogni singolo incontro sin dal primo turno, ma diventano certamentee sufficienti man mano che il torneo si avvierà alla conclusione.

L’AUSTRALIAN OPEN SI VEDE SU SKY O NOW?

La risposta è no. Da alcuni mesi i canali Eurosport non sono più disponibili su Sky o e ovviamente neanche sulla piattaforma straming Now.

BASTA L’ABBONAMENTO AMAZON PRIME PER VEDERE L’AUSTRALIAN OPEN?

No, con il solo abbonamento Amazon Prime non si può vedere il torneo. Amazon ospita sulla sua piattaforma – tra gli altri – anche i canali Discovery+, ma serve in ogni caso fare un ulteriore abbonamento a Discovery+ al prezzo di cui sopra.

L’AUSTRALIAN OPEN SI VEDE SU SUPERTENNIS O IN CHIARO?

SuperTennis non possiede i diritti di trasmissione del torneo, quindi non trasmette alcuna partita in queste due settimane. L’Australian Open, come da ormai decenni a questa parte, può essere quindi soltanto visibile tramite i canali a pagamento.