Wimbledon 2026: tie-break da record tra Berrettini e Wawrinka

Matteo Berrettini e Stan Wawrinka hanno disputato due set iniziali equilibratissimi nel corso del primo turno di Wimbledon 2026, tanto da giocare un totale di 50 punti al tie-break tra primo e secondo parziale. Nessuno dei due, infatti, è riuscito a prendere l’iniziativa strappando il servizio all’avversario. L’azzurro ci è andato vicino un paio di volte, ma Wawrinka ha sempre trovato il modo per tirarsi fuori dai guai. Così è stato decisivo il tie-break tanto nel primo, quanto nel secondo set.

Se il primo si è risolto in “soli” 16 punti (9-7 Wawrinka), il secondo verrà ricordato a lungo. 34 punti totali, 6 set point per lo svizzero, altrettanti per l’italiano. Alla fine a spuntarla è stato Berrettini con l’incredibile score di 18-16. Il punteggio ha spedito il tie-break del secondo set dritto nel librone dei record di Wimbledon. Come riportato da Giorgio Spalluto su X, nella gloriosa storia del torneo, solo John Isner e Jarkko Nieminen hanno giocato un tie-break più lungo. Accadde al secondo turno del 2014, quando lo statunitense vinse il primo set 19-17, per un totale di 36 punti. Insomma Berrettini e Wawrinka sono inconsapevolmente andati a pochi centimetri da un record assoluto.