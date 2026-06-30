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Wimbledon 2026: Serena Williams giocherà con il tetto chiuso

Redazione
By Redazione
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Serena Williams al WTA 500 di Berlino 2026
Serena Williams - Foto Adam Davy/ipa-agency.net

Il match più atteso della giornata di martedì 30 giugno a Wimbledon 2026 si giocherà in condizioni particolare. Sarà infatti chiuso il tetto del Centrale dell’All England Club per l’esordio di Serena Williams contro Maya Joint. La chiusura del tetto modifica parzialmente le condizioni di gioco eliminando tutte le componenti atmosferiche come il vento. Contestualmente il rischio è che aumenti l’umidità rendendo la palla più lenta e le traiettorie leggermente più prevedibili.

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