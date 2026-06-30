Sinner torna a vincere al quinto set dopo due anni: i precedenti

Tra scivoloni sull’erba e unghie rotte, Jannik Sinner è uscito indenne dal primo turno di Wimbledon contro Miomir Kecmanovic. Il numero uno del mondo ha ottenuto una pesante vittoria contro il solido serbo dopo essersi trovato sotto 1-0 e 2-1. Spuntandola al quinto set, il 24enne di Sesto è tornato a vincere una partita al quinto set dopo oltre due anni. Non succedeva dalla finale dell’Australian Open 2024 contro Daniil Medvedev, con la rimonta da 0-2 che ha regalato all’altoatesino il primo Major della carriera.

Sinner e i quinti set: si ferma l’emorragia, ma il bilancio resta negativo

Dal trionfo in finale a Melbourne con Medvedev nel 2024, Sinner non aveva più vinto un match al quinto. Sono arrivate cinque sconfitte in fila: due contro Carlos Alcaraz al Roland Garros, una in semifinale nel 2024 e una nella storica finale del 2025 con tre match point non sfruttati; una contro Medvedev in semifinale a Wimbledon 2024, in un periodo complicato mentalmente a causa della vicenda Clostebol; una contro Novak Djokovic in semifinale all’Australian Open 2026 e, infine, quella al Roland Garros 2026 con Juan Manuel Cerundolo dopo il malore accusato a un game dal traguardo.

Con la vittoria a Wimbledon con Kecmanovic, Sinner ferma la serie negativa e vince la settima partita in carriera al quinto set. Il bilancio resta negativo (7 vittorie-12 sconfitte), ma l’azzurro in buona parte delle sua sconfitte è andato più volte vicino al successo, sopratutto nei match con Alcaraz allo Us Open 2022 e al Roland Garros 2025, dove lo spagnolo ha salvato match point. Il rendimento alla lunga distanza va certamente migliorato, ma il successo su Kecmanovic può essere l’inizio della definitiva solidificazione fisica di Sinner.

Lo storico dei quinti set di Sinner

Sconfitta Us Open 2020: Khachanov (primo turno)

Sconfitta Australian Open 2021: Shapovalov (primo turno)

Vittoria Roland Garros 2021: Herbert (primo turno)

Vittoria Us Open 2021: Monfils (terzo turno)

Sconfitta Wimbledon 2022: Djokovic (quarti di finale)

Vittoria Us Open 2022: Altmaier (primo turno)

Vittoria Us Open 2022: Ivashka (ottavi di finale)

Sconfitta Us Open 2022: Alcaraz (quarti di finale)

Vittoria Australian Open 2023: Fucsovics (terzo turno)

Sconfitta Australian Open 2023: Tsitsipas (ottavi di finale)

Sconfitta Roland-Garros 2023: Altmaier (secondo turno)

Sconfitta US Open 2023: Zverev (ottavi di finale)

Vittoria Australian Open 2024: Medvedev (finale)

Sconfitta Roland-Garros 2024: Alcaraz (semifinale)

Sconfitta Wimbledon 2024: Medvedev (quarti di finale)

Sconfitta Roland-Garros 2025: Alcaraz (finale)

Sconfitta Australian Open 2026: Djokovic (semifinale)

Sconfitta Roland-Garros 2026: Cerundolo (secondo turno)

Vittoria Wimbledon 2026: Kecmanovic (primo turno)