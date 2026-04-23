WTA 1000 Madrid 2026, Sabalenka: “Il Bernabeu? Ho rimandato, devo adattarmi alle condizioni”

“È stata una sfida complicata. Sono contenta di aver vinto, ma spero di giocare meglio nei prossimi match”, queste le sensazioni di Aryna Sabalenka all’esordio nel WTA 1000 di Madrid dove ha sconfitto la statunitense Peyton Stearns 7-5 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un match più complicato del previsto per la bielorussa, costretta a rincorrere in entrambi set, ma in cui è riuscita a prevalere grazie alla maggior qualità nei momenti clou.

Interrogata in zona mista, riguardo la possibilità di allenarsi nello stadio di proprietà del Real Madrid “Santiago Bernabeu”, la numero uno del mondo ha espresso la volontà di sperimentare questa nuova possibilità, dando comunque priorità a ricercare le sensazioni giuste per la buona riuscita del torneo: “Credo sia una possibilità unica. Volevo allenarmi lì prima del torneo ma dovevo adattarmi alle condizioni del campo da gioco, che sono leggermente differenti da quelle dello stadio. Ho preferito rimandare”.

Nel corso del match la quattro volte campionessa Slam ha eseguito più di una volta lo smash, un colpo che, secondo la stessa, richiede calma, fiducia in sé stessi e le condizioni metereologiche giuste: “Mi prendo il tempo necessario per eseguirlo al meglio. Credo che dipenda anche dalla situazione nella partita, ma bisogna rimanere calmi e respirare nella maniera corretta, prevalendo sulla tensione del momento. Anche le condizioni meteo possono influire“.