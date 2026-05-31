Tabellone Challenger 125 Perugia 2026: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti del Challenger 125 di Perugia 2026, torneo in programma dall’1 al 7 giugno. Guida il tabellone il francese Valentin Royer, mentre sarà chiamato alla difesa del titolo del 2025 Andrea Pellegrino, sesta forza del seeding. Reilly Opelka wild card di spessore, mentre saranno tanti gli italiani a caccia di punti importanti in vista di Wimbledon: Cecchinato, Nardi, Vasamì, Basile, Travaglia, Ribecai e Cadenasso direttamente in main draw.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(1) Royer vs (Q)
Cecchinato vs Simakina
Echargui vs Tseng
Skatovs vs (8) Gaubas
(4) Rocha vs (Q)
Bueno vs Lajovic
Nardi vs (Q)
Bertola vs (7) Maestrelli
PARTE BASSA
(5) Llamas Ruiz vs (WC) Ribecai
Cretu vs Vasamì
Broady vs (Q)
Cadenasso vs (3) Merida
(6) Pellegrino vs (Q)
Carballes Baena vs (Q)
Travaglia vs (WC) Basile
(LL) vs (WC) Opelka