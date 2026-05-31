A che ora si gioca Berrettini-Cerundolo? Data e diretta tv ottavi di finale Roland Garros 2026

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo negli ottavi del Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo. L’azzurro, è stato protagonista di un’infinita prestazione contro Francisco Comesana e sembra aver ritrovato la giusta fiducia. Dall’altra parte della rete l’argentino, giustiziere di Sinner e Landaluce. Non ci sono precedenti tra i due

A CHE ORA BERRETTINI-CERUNDOLO

La sfida tra Berrettini e Cerundolo andrà in scena lunedì 1 giugno come terzo match a partire dalle 11.00 sul Campo Suzanne Lenglen. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.