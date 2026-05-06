Internazionali d’Italia 2026: Quando si recupera Cina-blockx

Federico Cinà farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 sul Campo Centrale. Il 19enne palermitano affronterà il belga Alexander Blockx nel secondo match non prima delle 12.00 sulla Supertennis Arena. Partirà favorito il 21enne di Anversa, forte della prima semifinale 1000 in carriera raggiunta a Madrid.

QUANDO E DOVE SEGUIRE CINÀ-BLOCKX

Il match tra Federico Cinà e Alexander Blockx andrà in scena non prima delle 12.00 sulla Supertennis Arena. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme SkyGo (gratis per gli utenti Sky) NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).