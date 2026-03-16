Microlesione alla mano per Francesco Passaro: il perugino si ferma per alcune settimane

Francesco Passaro si ferma. Il perugino, numero 143 ATP, ha deciso di fermarsi per alcune settimane per recuperare al meglio da una microlesione a una mano. L’azzurro si era ritirato dopo un set nel match di primo turno dell’ATP 250 di Santiago contro Vallejo lo scorso 25 febbraio. “Dopo ulteriori accertamenti con il mio team abbiamo deciso di fermarci per alcune settimane per permettere alla mano di recuperare al meglio da una microlesione. È la scelta migliore per tornare in campo al 100%. Userò queste settimane per concentrarmi sul recupero e farmi trovare pronto appena possibile”, il messaggio, su Instagram, di Passaro, che nel 2026 ha ottenuto una sola vittoria a livello ATP nel primo turno del 500 di Rio de Janeiro contro Prizmic il 17 febbraio. L’obiettivo dell’umbro è la stagione su terra, dove sarà chiamato a difendere il terzo turno centrato agli Internazionali d’Italia 2025.