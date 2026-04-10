BJK Cup 2026: Italia avanti 2-0 sul Giappone al termine della prima giornata

Inizia bene il percorso dell’Italia nelle qualificazioni alla Billie Jean King Cup 2026. Nella cornice del Circolo Colle degli Dei di Velletri, le azzurre di Tathiana Garbin si portano sul 2-0 nella prima giornata del tie contro il Giappone. Nei singolari Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini non deludono le aspettative e mandano l’Italia a un punto dall’accesso alle Final Eight di Shenzhen. L’incontro con le nipponiche mette in palio uno dei sette posti disponibili per la Final 8: l’ottavo è assegnato diritto alla Cina in quanto Paese ospitante. Italia che guida il Billie Jean King Cup Nations Ranking e va a caccia del terzo trionfo consecutivo – il settimo complessivo – nella manifestazione.

2-0 DOPO I SINGOLARI

Ad aprire le danze è Cocciaretto, tornata di prepotenza in Top 50 WTA (n.42) dopo l’ottimo swing su cemento, che doma in due set la numero 84 del mondo Moyuka Uchijima, reduce dal successo nel Challenger di Antalya nel mese di marzo. 7-5 6-2, in un’ora e 38 minuti di gioco, il punteggio in favore della marchigiana, brava ad indirizzare il match uscendo indenne da un primo set durato 54 minuti e con due palle break salvate. Non sbaglia Paolini, n.8 WTA e n.1 d’Italia, che liquida in due set la n.133 del ranking Himeno Sakatsume. Prova sufficiente della 30enne toscana, protagonista di un primo parziale difficoltoso e di un secondo set solido, per il 6-3 6-1 finale in un’ora e 15 minuti in campo.

ERRANI/PAOLINI PER CHIUDERE

Nella giornata di domani, sabato 11 aprile, toccherà a Sara Errani e Jasmine Paolini che, a partire dalle 11.00, affronteranno il duo Hozumi/Aoyama nel primo dei tre match point qualificazione. In caso di sconfitta del duo azzurro, all’Italia basterà vincere uno dei due singolari con impegnate sempre Paolini e Cocciaretto ma con avversarie incrociate: Paolini-Uchijima, Cocciaretto-Sakatsume.