Juan Carlos Ferrero: Ferrero: “Un ritorno? Entro la fine del 2026 potrebbero esserci novità”

Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare dopo la recente intervista rilasciata a El Cafelito de Josep Pedrerol e le sue parole non sono passate per nulla inosservate. Nella lunga chiacchierata con il giornalista spagnolo, il vincitore del Roland Garros 2003 si era commosso parlando del suo ex allievo Carlos Alcaraz, in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, e della separazione con il 7 volte vincitore Slam annunciata lo scorso dicembre.

L’ex numero 1 del mondo, impegnato da inizio anno come mental coach al fianco del giovane golfista Angel Ayora, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove gli è stato chiesto un suo possibile ritorno nel circuito. Il tecnico ha voluto tenere i fan con il fiato sospeso: “Ho delle sfide per il futuro, come tutti sanno sono impegnato nel golf con Angel Ayora, ma tra adesso e la fine dell’anno potrebbero arrivare delle sorprese”.