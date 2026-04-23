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Masters 1000 Madrid 2026: Medical timeout per Monfils contro Ugo Carabelli

Redazione
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Gael Monfils - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA
Gael Monfils - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA

Medical timeout per Gael Monfils nel corso del match con Camilo Ugo Carabelli, valido per il primo turn del Masters 1000 di Madrid 2026. Problemi alla mano destra per via di una vescica per il tennista francese che ha richiesto l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 5-2 per l’argentino nel primo set.

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