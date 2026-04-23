Masters 1000 Madrid 2026: medical time out per Blockx contro Garin

Alexander Blockx ha richiesto un medical time out nel corso del secondo set nella sua partita di primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026 contro Cristian Garin. Il belga ha richiesto l’intervento medico per un taglio alla mano destra che gli procurava sanguinamento sul punteggio di 5-4 e servizio Garin nel secondo set, dopo aver perso 6-4 il primo. Il match è poi ripreso regolarmente.