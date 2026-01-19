Australian Open 2026: Maestrelli eroico, prima vittoria Slam in cinque set

Arriva la prima, storica vittoria in un tabellone principale di uno Slam per Francesco Maestrelli, che all’esordio all’Australian Open 2026 supera in cinque set il francese Terence Atmane dopo una battaglia durata 3 ore e 23 minuti. L’azzurro si impone con il punteggio di 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1, al termine di una prestazione di altissimo livello, condita da 28 ace e da una solidità impressionante al servizio, concedendo una sola volta il break nell’arco dell’intero match.

Per Maestrelli si tratta del primo successo in carriera in un Major, alla prima esperienza in un match tre su cinque e alla prima occasione in cui si trova a disputare un quinto set. Un debutto da incorniciare, che gli regala ora un secondo turno che, salvo sorprese, lo metterà di fronte a Novak Djokovic: un incrocio che rappresenterà un capitolo importantissimo della carriera del tennista azzurro.

LA PARTITA

L’incontro si apre subito sul filo dell’equilibrio. Maestrelli annulla due palle break nel secondo game e nel settimo gioco piazza la prima spallata al match, strappando il servizio al francese. Forte di ottime percentuali al servizio, l’azzurro gestisce il vantaggio e chiude il primo parziale per 6-4.

Nel secondo set arriva la reazione di Atmane, che trova subito il break nel secondo game e indirizza il parziale. Il francese difende il vantaggio fino in fondo e ristabilisce la parità con il 6-3.

Il terzo è il set più combattuto e intenso. Entrambi servono con grande continuità, Maestrelli manca tre palle break nel quarto game e il parziale scivola inevitabilmente al tie-break. Qui Atmane è leggermente più preciso nei momenti chiave e si impone per 7 punti a 4, portandosi avanti due set a uno.

La risposta dell’azzurro è però immediata e travolgente. Nel quarto parziale il pisano prende il controllo totale del match approfittando anche di un calo nervoso del francese: domina in ogni zona del campo e chiude in appena 27 minuti con un netto 6-1.

Nel quinto set sembra esserci più equilibrio nei primi game, con Atmane che prova a rimanere aggrappato alla partita, ma Maestrelli non concede nulla. Strappa il servizio nel quarto gioco, prende definitivamente il largo e vola verso la vittoria, chiudendo ancora 6-1 tra le lacrime per l’emozione e l’abbraccio con il suo team.

Una prestazione superlativa, di carattere e personalità, che consegna a Francesco Maestrelli la sua prima gioia Slam e lo proietta ora verso una sfida da sogno contro Novak Djokovic.