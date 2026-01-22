Australian Open 2026: vittoria con dedica per Musetti, scomparsa la mamma di coach Tartarini

Un cuore accanto al nome ‘Simo’ questa la dedica di Lorenzo Musetti firmata sulla telecamera al termine del match vinto contro il connazionale Lorenzo Sonego valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Quel ‘Simo’ è riferito al grave lutto che ha colpito Simone Tartarini, suo storico coach, che è stato costretto a lasciare l’Australia e tornare in Italia per la perdita della madre. Un piccolo pensiero che testimonia una volta di più il forte legame affettivo tra il numero 5 del mondo e il proprio allenatore.