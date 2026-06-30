Wimbledon 2026: Stosur nel box di Joint nel match contro la Williams

Serena Williams torna a disputare un match a Wimbledon per la prima volta dopo quattro anni, al rientro assoluto in singolare dopo molto tempo. La tennista statunitense sfida Maya Joint, australiana classe 2006, alla sua seconda apparizione in assoluto nel tabellone principale dello Slam londinese. Nel box della giovane giocatrice è presente Samantha Stosur, ex tennista che ha un legame particolare con la stessa Serena Williams: allo US Open del 2011, infatti, Stosur trionfò in finale contro la campionessa americana, infliggendola una netta e dolorosa sconfitta per 6-3 6-2. Più in generale il bilancio nelle loro sfide è favorevole alla ventitrè volte campionessa Slam per 9-5.